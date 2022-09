Muere la actriz Marsha Hunt, a los 104 años de edad

Estuvo en la lista negra de Hollywood durante la histeria comunista “Red Scare” en Estados Unidos

Fue conocida por sus interpretaciones en These Glamour Girls, Pride and Prejudice y Raw Deal Muere la actriz Marsha Hunt, a los 104 años de edad, estuvo en la lista negra de Hollywood durante la histeria comunista “Red Scare” en Estados Unidos, ella perdió la vida en paz, en su casa y hoy el medio artístico está de luto en el país, de acuerdo a información que fue publicada por el portal de noticias de The Sun. Marsha Hunt fue conocida por sus interpretaciones en These Glamour Girls, Pride and Prejudice y Raw Deal, las autoridades confirmaron que la artista falleció de causas naturales. El director Roger C Memos dijo a The Hollywood Reporter que ella murió en su casa donde vivía desde el año de 1946, rodeada de su familia. ¿CUÁL FUE SU TRAYECTORIA? La famosa comenzó su carrera desde muy joven como modelo, sin embargo, su gran talento la catapultó y apenas a los 17 años de edad firmó para Paramount Pictures. Sin embargo, uno de sus ‘fracasos’ fue perder el papel de Melanie en Lo que el viento se llevó, pero no concluyó su carrera allí pues se fue para MGM. Ahí fue donde obtuvo sus mejores papeles, los más recordados, pues después protagonizó “Flight Command”, “These Glamour Girls”, “Orgullo y prejuicio” y “La comedia humana”, con los cuales comenzó a ser reconocida por el público de Estados Unidos y todo el mundo, gracias a su gran talento e interpretación, se dijo sobre la noticia de que muere Marsha Hunt.

Hunt se ganó el título de "Actriz de carácter más joven de Hollywood" cuando protagonizó la cinta que fue nominada al Oscar a la mejor película The Human Comedy en 1943, Pero su carrera dio un giro espectacular cuando se unió al Comité por la Primera Enmienda con su esposo, Robert Presnell Jr. En ese tiempo, el senador Joseph R. McCarthy le 'escarbó' a las denuncias de comunismo en el gobierno y la industria del cine, esta situación causó un boom de miedo y persecución, ya que el grupo Hunt era parte de los intentos de la era McCarthy de encontrar y excomulgar a los supuestos comunistas en la industria del entretenimiento.

Cuando habló del caso, la actriz Hunt le dijo a Associated Press: "Todo fue un gran desconcierto para mí. Nunca entendí por qué estaba incluida en él, completamente. Yo no era tan activo o liberal. Estaba demasiado ocupado trabajando. Creo que fui liberal por instinto. Pero no era quien yo era. Yo era una actriz con, supongo, inclinaciones liberales". Pero en una entrevista más reciente, la famosa artista comentó que ella quería ser recordada no como la actriz que colocaron en la lista negra de Hollywood, sino como una notable actriz de carácter. En las redes sociales el público, medios de comunicación y algunos compañeros de profesión le dieron el último adiós.

Después de todo esto, ella ya no estaba dispuesta a buscar papeles principales, por lo que haría todo lo posible por tener papeles secundarios y esto fue lo que dijo en su momento: "Estaba decidida a no ser solo una protagonista. No quería interpretar siempre a los jóvenes dulces. Me encantaban los papeles de personajes. "Y ser un protagonista y ganar al protagonista, ese no era el punto". En una entrevista en el 2020 para la AP, la artista dijo que estaba decidida a vivir al máximo lo que le restaba de vida, el próximo mes cumpliría 105 años de edad. "Espero que sea largo. Creo que soy muy afortunada. No tengo enemigos que yo sepa y no tengo odio. Voy por ahí amando a la gente y llevándome bien con ellos".