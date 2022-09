Muere el actor Mark Miller

Fue la estrella de STAR LOST Days of Our Lives & Please Don’t Eat the Daisies

Murió a los 97 años de edad

Muere Mark Miller, la estrella de STAR LOST Days of Our Lives & Please Don’t Eat the Daisies, a los 97 años de en Santa Mónica, California, en medio de la tragedia su familia le rinde un merecido homenajea un “alma hermosa”, el artista dejó este mundo el pasado 9 de septiembre, pero hasta hoy hacen el anuncio, de acuerdo al portal de noticias de The Sun.

Miembros de la familia confirmaron que la legendaria estrella del cine falleció por causas naturales, fue precisamente su hija Penélope quien dio más detalles sobre su muerte, ya que a través de un tuit escribió lo siguiente: “La hermosa alma de mi papá dejó esta tierra el 9/9/2022 ¡Él amaba esta vida y vio el vaso medio lleno! Tuve la bendición de llamarlo mi papá”.

¿QUÉ DIJO SU HIJA?

La hija con profunda tristeza mencionó lo siguiente: “Él amaba profundamente y era amado por todos los que lo conocían. Tocó muchas vidas. Era gracioso, divertido y siempre creativo”. ella tuvo a bien compartir una imagen de su padre abrazándola y causó conmoción en las redes sociales con ese recuerdo de la estrella.

Tras la triste noticia, varios seguidores se han sumado a las muestras de cariño y los homenajes en las redes sociales, con fotos, mensajes y otras anécdotas sobre la trayectoria de la legendaria estrella, por lo que a continuación te mostraremos algunos de ellos así como su gran trayectoria en Estados Unidos, tras darse a conocer la noticia de que muere Mark Miller.