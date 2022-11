Laney, se convirtió en una de las figuras del maquillaje más destacadas de FX. Al igual, participó en el concurso de maquillaje de “Face Off”, destacando como una de las favoritas del programa, indicó el New York Post. Aunque la causa de muerte no se reveló de inmediato, la familia si confirmó que fue lo que provocó la pérdida.

¿Una carrera prominente?

Chantal sobresalió en el mundo de los reflectores debido a su talento como maquilladora. La mujer, de 33 años de edad, trabajó para artistas como Bella Thorne y Marilyn Manson. Pero, uno de los momentos que marcaron su carrera fue el maquillaje que realizó para el rapero Lil Nas X, en el video “Montero (Call Me By Your Name)”, indicó UNILAD. Y la familia de Laney, no dudó en recordar esos momentos especiales.

“Laney, como muchos la conocían, vivió su vida al máximo y logró más en su breve tiempo en la tierra que la mayoría en toda su vida, incluida su participación en la competencia de maquillaje FaceOff de las redes SY/FY y el maquillaje principal y el premio de Artista por Video del año en los Video Music Awards 2021 de MTV”, destacó el obituario.