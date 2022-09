Según reportes de este mismo portal, Manuel Vallicella se habría quitado la vida luego de perder a su madre hace apenas 3 años. “Ha fallecido Manuel Vallicella, extronista con corazón de oro… ¡Tenía solo 35 años! Aún le queda una vida por delante… Solo espero que esté en los brazos de su amada mamá… No tengo palabras”, escribió el bloguero Amedeo Venza.

Muere Manuel Vallicella. Tal parece que las malas noticias no tienen fin, ya que, por medio de redes sociales, se dio a conocer el sensible fallecimiento del reconocido tatuador e influencer italiano Manuel Vallicella, conocido rostro de la televisión internacional y quien se desempeñaba como tronista del programa Mujeres y hombres y viceversa.

Enrico Ciriaci había comentado con anterioridad que su amigo sufría de depresión desde que murió su madre y que había cambiado después de su partida. Lo que llama la atención es que nadie sabía si tenía pareja o no, pues era muy reservado. La última vez que habló con él fue hace cuatro días cuando lo invitó a jugar futbol, pero no obtuvo respuesta alguna de su parte (Archivado como: Muere Manuel Vallicella, conocido rostro de la televisión internacional).

Manuel Vallicella saltó a la fama en 2016 cuando pretendió sin éxito a Ludovica Valli en el programa Mujeres y hombres y viceversa. Pero no todo fue un fracaso para él, ya que gracias a su simpatía se ganó el corazón del público, por lo que Maria De Filippi le ofreció el papel de tronista (‘persona que ocupa un trono en el sentido de un asiento destacado en un plató de televisión’) en este mismo espacio.

Nadie sospechaba que Manuel Vallicella se quitaría la vida

Fue el propio dj que comentó que en la llamada que tuvo con Manuel Vallicella, la cual sería la última que tendría con él, no sospechó que se quitaría la vida días después, pues no captó algo diferente a las conversaciones que había tenido anteriormente: “Era bueno enmascarando emociones. Manuel tuvo una vida agitada. Siempre estaba solo. Nunca pensamos que llegaría a este gesto. También porque Manuel siempre ha sido un chico lleno de vida”.

“Todos quedamos impactados, nunca lo esperábamos. Manuel había participado en Mujeres y hombres y viceversa versión italiana, era un poco conocido y tenía ese mínimo de fama, también por eso nunca se lo hubieran imaginado. Sé que es difícil perder a un padre, pero tenía 35 años, no 10, la vida sigue. Supongo que tenía una debilidad en ese momento. No tenía problemas particulares, ni siquiera de trabajo o de salud. No tomaba drogas y estaba sano como un pez. estoy sin palabras”, dijo Enrico Ciriaci