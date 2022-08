Muere la mamá de la actriz mexicana Karyme Lozano y publica sentidos mensajes y videos con Lucía Virginia Carreño García, por lo cual varios artistas se unen a su dolor con publicaciones en las redes sociales, el mundo del espectáculo está de luto por la partida de alguien muy querida no solo por su familia, sino por los compañeros de la estrella de la televisión.

Muere mamá Karyme Lozano: ¿QUÉ FAMOSOS LE ESCRIBIERON?

Uno de los primeros famoso que le escribió fue el imitador Gilberto Gless quien puso lo siguiente: “Nuestro más sincero pésame querida Karyme, te queremos mucho. Que Dios y la Santísima Virgen te bendigan”. Otra fue Katie Barberi: “Mi querida Kary… mandándote un abrazo muy fuerte al alma, my dear – I’m so sorry. Mi más sentido pésame”.

Otros seguidores y seguidoras escribieron los siguiente: “Todo mi apoyo, mis más sinceras condolencias descanse en paz”, “Lo siento mucho y un abrazo de mi parte con todo mi cariño ,que descanse en Paz”, “Descanse en paz. Mucha fuerza y resignación para superar esta enorme pérdida. Dios les bendiga”. Archivado como: Muere mamá Karyme Lozano