Muere la mamá de ‘La Divaza’ tras una intensa lucha contra el cáncer de mama

Minutos más tarde, el influencer compartió un video en donde confirmó que no podrá ir a Venezuela.

«Pero ustedes saben que yo no puedo ir a Venezuela, la van a cremar allá», compartió ‘La Divaza’ visiblemente afectado.

«Solo me acuerdo del último abrazo que le di y fui a Portugal para despedirme porque ella quería irse para Venezuela», dijo.

«Le dio una infección y no pudo aguantar, estaba sufriendo mucho, gracias por estar pendientes los quiero», afirmó Pedro Luis.

Diagnóstico y complicaciones de la madre del influencer

Según ‘Telemundo‘, Kenya Álvarez fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023, lo que marcó el inicio de un camino lleno de obstáculos médicos, emocionales y personales tanto para ella como para su hijo.

Desde el momento del diagnóstico, madre e hijo enfrentaron varias complicaciones derivadas de la enfermedad, incluyendo la falta de respuesta médica oportuna en México, país en el que residían entonces.

El pasado 13 de enero, Pedro Luis compartió en redes sociales que su madre había sido hospitalizada de emergencia y que su estado de salud era delicado.

“El diablo no pudo alcanzarme, entonces me está haciendo ver a mi mami luchar por su vida en un hospital y no poder hacer nada…”, escribió en esa ocasión.