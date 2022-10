María Salud Ramírez Caballero falleció a los 109 años de edad

Se trata de la mujer que inspiró al personaje de Mamá Coco en la película de Disney

“Mujer incansable y gran ejemplo de vida”.

Por medio de las redes sociales de Roberto Monroy García, secretario de Turismo del estado de Michoacán, se informó sobre el sensible fallecimiento, a los 109 años de edad y debido a causas naturales, de María Salud Ramírez Caballero, la mujer que inspiró al personaje de Mamá Coco en la película de Disney, por lo que las condolencias de inmediato se hicieron presentes.

Lanzada el 20 de octubre de 2017 en el Festival Internacional de Cine de Morelia en México, Coco fue todo un éxito a nivel mundial gracias a su animación, sus actores de doblaje y su música, pero sobre todo, por su original historia y por el respeto con el que Disney reflejó una de las celebraciones más tradicionales de este país, el Día de Muertos, el cual se celebra cada 2 de noviembre.

Mamá Coco, “una mujer incansable y gran ejemplo de vida”

“Lamento profundamente el fallecimiento de doña María Salud Ramírez Caballero, ‘Mamá Coco’, mujer incansable y gran ejemplo de vida y quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso eterno y para que su familia encuentre pronta resignación”, escribió el secretario de Turismo de Michoacán en su página de Facebook.

Mientras algunas personas lamentaron su fallecimiento, otras no dudaron en decir que a María Salud solamente ‘la tenían de atracción’, aparte de que alguien más no dudó en decir que ‘ojalá Disney les mande para los gastos a la familia’. La noticia no tardó en ser retomada por diferentes medios de comunicación. Descanse en paz, Mamá Coco.