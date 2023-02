Madre de actor muere tras sismo en Turquía.

La novia de Çağrı Çıtanak confirmó la triste noticia.

Fue una de las víctimas que quedó entre los escombros. Muere madre Cagri Cıtanak. No es un secreto que el ‘mortal’ sismo que se produjo en Turquía así como en Siria, está dejando devastadas a miles de familias tras confirmarse el hallazgo de personas sin vida entre los escombros de los edificios que se derrumbaron durante el terremoto, entre las personas fallecidas se han encontrado celebridades, periodistas, deportistas y ahora se reporta la muerte de la madre de un actor turco. La cifra de fallecimientos siguen aumentando, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el martes que más de 35.000 personas han muerto en Turquía como resultado de los terremotos de la semana pasada, lo que lo convierte en el peor desastre de su tipo desde la fundación del país hace 100 años, detalló AP. El sismo de Turquía ha dejado a miles de familias devastadas A estas pérdidas se le suma la muerte de la madre de un actor que pertenece a la ficción turca llamada ‘Love is in the air’. Desafortunadamente las cifras no dejan de aumentar debido a la enorme magnitud del sismo producido en Turquía así como las réplicas que vivieron los habitantes, ahora el medio artístico una vez más se viste de luto. Las muertes confirmadas en Turquía superaron las registradas en el gran terremoto de Erzincan de 1939, que mató a unas 33.000 personas. Erdogan añadió que 105.505 personas resultaron heridas por el terremoto del 6 de febrero centrado en Kahramanmaras y sus réplicas, según señaló AP. Archivado como: Muere madre Cagri Cıtanak.

Muere la madre del actor Cagri Citanak tras terremoto en Turquía De manera reciente se ha dado a conocer que la madre de un actor de la serie turca ‘Love is in the air’ ha fallecido a consecuencia del fatal terremoto. Entre las personas desaparecidas entre los escombros se encontraba la progenitora del artista Çağrı Çıtanak, quién dio vida a Ferit en la famosa ficción. Según con los reportes recientes la mujer a su vez era suegra de la actriz Başak Gümulcinelioğlu, quién daba vida a Piril en ‘Love is in the air’, incluso fue ella misma quién confirmó la noticia mediante sus historias publicadas en su cuenta oficial dentro de la plataforma de Instagram. Archivado como: Muere madre Cagri Cıtanak.

La novia del actor de ‘Love is in the air’ confirmó la triste noticia Cabe señalar que las historias de la actriz ya no se encuentran disponibles, pero a través del medio de Ok Diario se rescató el escrito breve con el que dio a conocer el sensible fallecimiento de la mamá del actor turco Çağrı Çıtanak, “Perdimos a nuestra madre” colocó Başak Gümulcinelioğlu. Es momento en que el actor turco no se ha pronunciado ante la muerte de su madre. Ambos actores se conocieron mientras rodaban la serie ‘Love is in the air’, de ahí consolidaron su relación y ahora ambos atraviesan un momento de duelo tras la irreparable pérdida que han sufrido a causa del terremoto en Turquía. Archivado como: Muere madre Cagri Cıtanak.

Se encontraba entre las personas desaparecidas y esperaban hallarla con vida Sin duda ambos actores recibieron un gran número de mensajes de condolencias, así como de cariño luego de que se diera a conocer que la madre de Çağrı Çıtanak falleció durante esta gran y terrible tragedia que a afectado a miles de familias en Turquía y parte de Siria. De acuerdo con Ok Diario, desde que se produjo el terremoto tanto el artista como su novia no habían recibido noticias de la progenitora del actor. A partir de ahí ambos temían que fuera una de tantas personas que quedaron atrapadas entre los escombros en Hatay, una de las zonas más afectadas durante el sismo, desde entonces ambos utilizaron sus redes sociales para tener algo de información y aunque tenían la esperanza de que solo se encontrara en estado de shock por lo ocurrido, la tragedia llegó a sus vidas tras haber sido hallada sin vida. Archivado como: Muere madre Cagri Cıtanak.

