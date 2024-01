Muere Lynne Marta actriz de ‘ Footloose’ a los 78 años tras batalla contra el cáncer

Trayectoria de la famosa actriz

De acuerdo con ‘The Sun’ entre dichos proyectos se encuentran: «Days of Our Lives», «The Young and the Restless», «Law and Order», y «Starsky and Hutch».

Su versatilidad y talento la convirtieron en una presencia querida dentro del mundo del entretenimiento y también fuera de él.

En un capítulo de su vida personal que capturó la atención de los medios, en 1983 la revista People reveló detalles sobre la «relación abierta» que Lynne mantenía con una estrella.

Se trataba de David Soul, y la información acerca de su presunto romance salió a la luz luego de que su matrimonio fracasara.