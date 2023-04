Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero el joven atleta apenas tenía 33 años de edad, motivo por el cual sorprendió a muchos su repentino retiro de los encordados, ya que él era un luchador independiente, no tenía empresa, sin embargo, eso le permitió trabajar en varios puntos de la república y aunque no tenía un gran renombre, siempre fue uno de los preferidos del público.

Y entonces agregó algo que alertó a sus compañeros y sobre todo a él mismo, sin embargo, en se momento no entró en detalles, pero dijo que desde hace meses atrás ya había sentido algunos cambios en su cuerpo: "muchos compañeros lo han notado y me lo han dicho", ante ello dejó el cuadrilátero para siempre.

Muere luchador mexicano: SE LE ACABARON LAS GANAS DE LUCHAR

por medio de se comunicado, explicó que un médico que lo revisó le pidió realizar unos exámenes físico que hasta el día de su retiro no se había hecho el Perro de Guerra Jr. “Ya no me siento igual, ya no soy el mismo, amo la lucha libre pero ya no es igual. No me atrevo a decir que se me acabaron las ganas de luchar”, dijo de manera triste y dramática.

Pero luchados ya no respondía igual en sus presentaciones en el ring y eso se comenzó a notar. "Entendí que primero está mi salud para después hacer lo que tanto disfruto. Fue mi última lucha, espero y no sea definitivamente. Espero poder regresar con más ganas". Fue así que ya no volvió más al encordado.