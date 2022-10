¡Duro golpe! Por medio de la página de Facebook Por nuestra Lucha, se confirmó el sensible fallecimiento del luchador mexicano Chavo Lomelí, por lo que las condolencias no tardaron en hacerse presentes de parte de los amantes de esta disciplina. Hasta ese momento, no se habían revelado más detalles respecto a las causas de su deceso. Descanse en paz.

Su hija, quien también es luchadora y se hace llamar Maligna, le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Eres el mejor, para siempre. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que desgarra mi alma y rompe cada esquina de mi ser. Te amo para toda la eternidad” (Archivado como: Muere luchador mexicano Chavo Lomelí).

En su última publicación, Chavo Lomelí les decía a sus fans que se cuidaran y se divirtieran

Hace poco menos de una semana, en su página de Facebook, el gladiador compartó una fotografía sin imaginar que sería la última antes de su sensible fallecimiento: “Ánimo, raza. Excelente madrugada de martes, ok, descansen si pueden, ok ok, cuídense y diviértanse, ok ok”. Al confirmarse su deceso, compañeros le dedicaron emotivas palabras.

“Un gran rival arriba del ring y excelente persona y amigo abajo de él. Que en paz descanse, Chavo Lomelí, ve con Dios, tranquilo, que has dejado mucho en la lucha libre y a tu familia mi más sincero pésame a toda la familia Lomeli”. Por su parte, XCorpio escribió lo siguiente: “Mis más sinceras condolencias para la familia Lomelí Sánchez por las perdida irreparable de un gran ser humano y excelente compañero, Chavo Lomeli” (Archivado como: Muere luchador mexicano Chavo Lomelí).