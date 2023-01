Su hijo confirmó el fallecimiento

La empresa donde trabajó también confirmó la muerte

Acababa de cumplir años

¡El mundo de la lucha libre en México de luto! Jesús Toral López, mejor conocido como ‘Black Warrior’, un icónico luchador mexicano murió a los 54 años, según confirmó su hijo en redes sociales. Las tragedias rodearon a la familia en los últimos años.

“Te amo papá , no tengo palabras, me quedo solo aquí en la tierra porque se que en el cielo tengo dos maravillosos ángeles, dale un fuerte abrazo a mi hermano y dile lo mucho que lo amo, siempre serán mi gran admiración y a veces me gustaría tener el control de todo pero es imposible”, escribió Junior Toral en Facebook.

Así confirmó su hijo la muerte

“Te mando un enorme abrazo hasta el cielo y que brillaras tanto como la estrella que fuiste, siempre serás mi mayor admiración y ejemplo”. agregó junto a un video que mostraba distintas fotografías junto al famoso luchador mexicano, además de grabaciones de su padre en el ring.

Apenas el pasado 7 de enero, tres días antes de su muerte, Black Warrior cumplió 54 años, de acuerdo con ESPN México. Jesús Toral López inició su carrera en 1984 y tuvo varios nombres antes de tener su icónico nombre artístico con el que miles de mexicanos lo recuerdan, ‘Black Warrior’.