Orr ayudó a Syracuse a disputar cuatro torneos de la NCAA entre 1976 y 1980 y obtuvo el reconocimiento en la temporada All-Big East y en el torneo de conferencia durante su último año como jugador a nivel universitario. Su número, el 55, fue retirado en 2015, de acuerdo con información de The Associated Press. Descanse en paz.

“Él era el entrenador universitario que quería ser”

Por su parte, el también exbasquetbolista Jason Hart se refirió así de Louis Orr en sus redes sociales tras su sensible fallecimiento: “Él era el entrenador universitario que quería ser. Me consiguió de nuevo en la iglesia a los 19, cuando Bay estaba tropezando, se quedó con nosotros, sin cambiar nunca. Él me crió para ser respetuoso y honorable, ¡seguro que ya no les gustarás! Entrenador, te amo, ¡Descanse en paz, nuestra leyenda!”.

Ethan Thomas compartió unas palabras del exbasquetbolista que murió a los 64 años de edad a consecuencia del cáncer de pancreas: “Se supone que el baloncesto no es fácil. Hay una razón por la que solo las personas especiales lo hacen. No se dan por vencidos cuando las cosas se ponen difíciles. No señalan con el dedo a los demás. Hacen ajustes y aprenden de cada juego, ya sea que anoten 20 o apenas jueguen” (Archivado como: Muere Louis Orr, exbasquetbolista de la NBA).