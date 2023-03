De acuerdo a la noticia brindada por el propietario de los Chiefs, Clark Hunt, quien fue el encargo de confirmar la muerte del ex jugador de la NFL . En el comunicado mencionó que el ex receptor abierto de la NFL falleció después de una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson.

En el comunicado mencionaron cómo fue su gran carrera: “Otis fue Jefe a lo largo de su carrera de 11 años y desempeñó un papel integral en el éxito inicial de nuestra franquicia. Se convirtió en un ícono de Kansas City con su touchdown característico en el Super Bowl IV, ya que ayudó a los Chiefs a traer a casa nuestro primer Trofeo Lombardi”, según The Sun .

A través de las redes sociales algunos internautas mostraron su dolor ante la terrible noticia del ex jugador de fútbol: “Me encantó escuchar las historias de crecimiento de Otis Taylor, Chiefs Legend, sin importar si tuviste la suerte de verlo jugar o no. Demonios, sí, se merecía una chaqueta dorada”, dijo un usuario.

Su gran carrera como futbolista

Cabe recordar que Taylor pasó poco más de 10 años con Kansas City, tras ser elegido cuarto en el Draft de la AFL en 1965 proveniente de Prairie View A&M. Terminó con dos campañas de al menos 1.000 yardas en una era en la que el juego por aire continuaba evolucionando y terminó con 6.306 yardas y 57 touchdowns atrapados, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Probablemente es recordado por el pase de 46 yardas en el Super Bowl de 1970 para asegurar la victoria de los Chiefs sobre los Vikings. Fue parte de dos equipos campeones de la AFL, fue elegido al Pro Bowl tras la fusión de la AFL y NFL en 1971 y en 1972. Fue incluido en el círculo de honor de los Chiefs en 1982. Archivado como: Muere leyenda Kansas City Otis Taylor