Muere Leon Vitali, el actor de “Barry Lyndon” que se convirtió en uno de los socios más cercanos de Stanley Kubrick. Tenía 74 años. Vitali murió el viernes en Los Ángeles, dijo su familia a The Associated Press el domingo. Pasó en paz rodeado de sus seres queridos , incluidos sus tres hijos, Masha, Max y Vera, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias de AP .

El cineasta Lee Unkrich también tuiteó que estaba “completamente desconsolado al escuchar sobre el fallecimiento de Leon Vitali. Me ayudó (asterisco) enormemente (asterisco) con mi libro Shining y estoy destrozado porque no lo verá. Era un hombre dulce, amable, humilde y generoso y una parte vital del equipo de Stanley Kubrick”.

Muere Leon Vitali: ¿QUÉ HIZO EN VIDA?

Tras la noticia de muere Leon Vitali se dijo que estaba tan fascinado por Kubrick y sus procesos que tomó una decisión inusual: renunció a la actuación y se dedicó por completo al famoso y exigente director durante más de dos décadas. Su siguiente crédito de Kubrick fue como “asistente personal del director” en “The Shining”, aunque eso es solo una parte de la historia: Vitali ayudó a elegir a Danny Lloyd, de 4 años, para interpretar a Danny Torrance y Louise y Lisa Burns como Gemelos Grady (citando a Diane Arbus como inspiración).

“Hice un cambio verdaderamente radical en mi vida y fue cuando dije: ‘Estoy más interesado en eso’ que en la actuación”, dijo Vitali a Associated Press en 2017. “Esa es la decisión consciente más importante. que he hecho. Hubo algunos sacrificios, pero también hubo ganancias”. Después de la muerte de Kubrick en 1999, Vitali supervisó las restauraciones de muchas de las películas de Kubrick. Recibió un premio Cinema Audio Society por su trabajo. Vitali más tarde trabajó con el director Todd Field en sus películas “Little Children” e “In the Bedroom”. Archivado como: Muere Leon Vitali