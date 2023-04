Confirman el fallecimiento de exjuez de ‘Dancing With the Stars’.

Len Goodman enfrentó larga lucha contra un tipo de cáncer.

Los tributos se hacen presentes para la estrella de la tv.

Muere Len Goodman. El mundo del espectáculo se viste de luto. Una vez más las tragedias se hacen presentes de nueva cuenta en este cuarto mes del 2023, esto luego de que se confirmara el sensible fallecimiento de un popular rostro de la televisión inglesa y de EEUU, quién partió a una mejor vida a la edad de 78 años.

A través de varios artículos realizados por MundoNow, sus lectores han sido conocedores de lo que acontece en la farándula, desde las noticias más alegres que ocurren a los famosos hasta las más desgarradoras. Ahora, un querido conductor y quién formó parte del jurado del popular programa ‘Dancing With the Stars’ ha dejado corazones devastados.

Muere el exjuez de ‘Dancing With the Stars’ a los 78 años

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, de manera reciente se dio a conocer que el exjuez del show de talentos de ‘Dancing With the Stars’, Len Goodman, ha partido de este plano terrenal a los 78 años de edad después de enfrentarse a una dura enfermedad.

Len Goodman se ha convertido en una estrella más que adorna el cielo luego de partir y dejar cientos de corazones devastados, de acuerdo con los primeros reportes, el experto en danza inglesa participó en la competencia de baile de salón desde 2005 hasta el año pasado y ahora ha fallecido tras permanecer en un hospicio. Archivado como: Muere Len Goodman.