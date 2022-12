Muere legislador republicano Jim Kolbe a los 80 años

En efecto, antes de que lo eligieran como representante federal en 1984, Kolbe se desempeñaba en la Legislatura de Arizona. Su postura sobre el libre comercio y su apoyo a un programa para trabajadores inmigrantes invitados muchas veces provocó fricciones con otros republicanos, recordó The Associated Press .

Un legislador abiertamente gay

En 1996, el legislador reveló que era gay, pero manifestó que no pretendía ser un modelo del movimiento. “Ser gay no definió ni me define hoy como persona”, comentó Kolbe en 1997 en una reunión nacional de homosexuales y lesbianas del ala republicana, recordó Fox10.

“Él pertenece a muchísimas personas”, dijo su esposo, Héctor Alfonso, al Arizona Daily Star. “Dio su vida por esta ciudad. Amaba a Tucson, amaba a Arizona”. En 2006, Kolbe se retiró de la Cámara de Representantes después de terminar 11mo periodo como legislador por Arizona.