La carrera de la leyenda de la radio de CNN ayudó a lanzar dos importantes redes de cables y fue la primer persona en ser vista y escuchada en YES Network en el 2002. Pero eso no fue todo, sino que también tuvo grandes éxitos al momento de presentar varias versiones sobre la NBA. Archivado como: Muere conductor Fred Hickman.

Se trata del legendario locutor deportivo Fred Hickman quién co-presentó ‘Sports Tonight’ de CNN junto con Nick Charles. La sensible noticia del fallecimiento del icónico conductor se dio a conocer este miércoles 9 de noviembre, pero se desconoce qué fue lo que provocó su deceso.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de quien fue una de las legendarias voces de la cadena de CNN a través de la radio y televisión a sus 66 años, la causa de muerte hasta el momento es desconocida.

Muere conductor Fred Hickman. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este penúltimo mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer una leyenda dentro de la radio y la televisión estadounidense ha partido.

Es conocido como el locutor pionero que impulsó a la generación de periodistas deportivos y fanáticos, la estrella de la radio ganó dos premios Cable ACE y un New York Sports Emmy durante su carrera dejando un gran legado en las radiodifusoras donde colaboró con diversos programas. Archivado como: Muere conductor Fred Hickman.

Según a los reportes que The Sun dio a través de su portal web, Fred Hickman también fue conductor de la Tv, pues se encargó de presentar la primer versión de ‘Inside the NBA’ de TBS dentro de la misma cadena televisiva para después pasar a conducir ‘Sports Center’ el rival de ‘Sports Tonight’ en la empresa de ESPN.

La causa de muerte de la estrella de radio no ha sido confirmada

En cuanto se dio a conocer el sensible fallecimiento de Fred Hickman los homenajes y muestras de condolencias no tardaron en hacerse presentes, tal fue el caso del locutor de los Yankees de Nueva York, Michael Kay quien expresó: “Un profesional total con el que te sentiste cómodo sabiendo que te guiaría por el camino correcto en el aire. Fue la primera voz que se escuchó en YES y su profesionalismo nos puso en el camino correcto”.

Hannah Storm de ESPN también lamentó la pérdida del legendario locutor, “Fui la única presentadora femenina en CNN Sports, y Fred fue una presencia muy acogedora… siempre con una risa, una broma, una historia… y sumamente talentoso. Descansa en paz amigo”, manifestó en redes sociales. Archivado como: Muere conductor Fred Hickman.