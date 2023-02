Querido compositor muere en su casa a los 94 años.

Burt Bacharach fue querido por muchos famosos y fanáticos.

Apareció en la pantalla grande en la icónica película de ‘Austin Powers: The Spy Who Shagged Me’. Muere compositor Burt Bacharach. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones a personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo en lo que va del año, ya sea por enfrentarse a terribles enfermedades, dolorosas pérdidas e incluso varios decesos. A través de los diversos artículos de MundoNow, hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro del mundo del espectáculo y ahora es en el ámbito de la música donde la tragedia se hizo presente, ahora despiden a un legendario compositor de la música pop a sus 94 años. Muere el compositor de la música pop Burt Bacharach De acuerdo con los reportes más recientes, el compositor fue identificado como Burt Bacharach quién perdió la vida en su residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles a la edad de 94 años, respecto a su causa de muerte se ha revelado hasta el momento que todo fue por hechos naturales. El medio de la música se viste nuevamente de luto, pues Burt Bacharach, el talentoso compositor popular que iluminó los arreglos estrafalarios y melodías inolvidables como ‘Walk on By’, ‘Do You Know the Way to San Jose’ y decenas de otros éxitos, ha muerto a los 94 años. Archivado como: Muere compositor Burt Bacharach.

Burt Bacharach partió a los 94 años por causas naturales Bacharach falleció el pasado miércoles 8 de febrero en su casa en Los Ángeles por causas naturales, según lo dijo su publicista Tina Brausam a primeras horas de este jueves. En los últimos 70 años, sólo Lennon-McCartney, Carole King y otros pocos rivalizaron con su ingenio para crear canciones instantáneamente pegajosas que siguieron siendo interpretadas mucho tiempo después de ser escritas. Tuvo decenas de éxitos de la década de 1950 al siglo XXI, y su música se escuchaba en todo, de bandas sonoras para películas, a la radio, estéreos en casa e iPods, incluyendo ‘Alfie’, ‘I Say a Little Prayer’, ‘I’ll Never Fall in Love Again’ y ‘This Guy’s in Love with You’ , según lo dio a conocer The Associated Press. Archivado como: Muere compositor Burt Bacharach.

Fue galardonado con 8 premios Grammy durante su carrera Por su parte el medio de New York Post detalló que, Burt Bacharach obtuvo tres premios de la Academia y ocho premios Grammy a lo largo de su carrera. Tuvo la dicha de ser parte de Broadway siendo compositor de ‘Promises, Promises’. Cabe señalar que sus canciones también han sido grabadas por más de 1.000 cantantes diferentes. Trabajó con artistas como Dionne Warwick, que era su favorita, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones. También incursionó dentro de la pantalla grande, pues en 1999, Bacharach hizo un cameo en la exitosa película ‘Austin Powers: The Spy Who Shagged Me’, tocando el piano en la parte superior de un autobús junto a Mike Myers y Vanessa Williams con su famosa melodía ‘What the World Needs Now’. Archivado como: Muere compositor Burt Bacharach.

Las condolencias se hacen presentes tras confirmarse la muerte del legendario compositor Mientras que The Sun reveló que el legendario compositor estuvo casado con la actriz Angie Dickinson, de 1965 a 1980, y con Sager, de 1982 a 1991. Pese a estar cuatro veces, formó sus lazos más duraderos con el trabajo. Por ahora sobreviven Hansen, así como sus hijos Oliver, Raleigh y Cristopher, según lo dijo Brausam. Las condolencias pronto se hicieron presentes en redes sociales, “Burt Bacharach creó tanta alegría y belleza con su música. su asociación con Dionne Warwick y Hal David fue mágica”, “Qué vida y qué legado”, “Burt fue uno de los más grandes y lo extrañaremos.”, “Burt fue típicamente humilde. DEP Burt”, se puede leer. Archivado como: Muere compositor Burt Bacharach.

