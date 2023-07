Familia del actor Robert de Niro se viste de luto.

Muere Leandro Rodríguez, nieto de la estrella de Hollywood.

Su madre confirmó la dura noticia.

Muere nieto Robert de Niro. Una lamentable tragedia se ha registrado en este séptimo mes del 2023. Nuevamente el mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de una joven estrella, tenía apenas 19 años de edad y era nieto de un legendario actor de Hollywood.

Bien dicen que la vida es prestada y no se sabe el momento en que será arrebatada, hay quienes tienen la fortuna de vivir muchos años, pero otros no corren con la misma suerte. De manera reciente se confirmó el sensible fallecimiento de un joven que soñaba con seguir los pasos de su abuelo quién es considerado un legendario actor.

Muere el nieto de Robert de Niro, tenía tan solo 19 años

A través de los diversos artículos realizados por MundoNow, sus lectores están al tanto de lo que ocurre dentro del mundo de la farándula. Las celebridades no están exentas a no pasar por momentos dolorosos, ahora se ha informado que el querido actor estadounidense Robert de Niro ha sufrido una dura pérdida.

De manera reciente se dio a conocer el sensible fallecimiento del joven nieto de Robert de Niro, el muchacho tenía apenas 19 años, ahora, ha partido del plano terrenal dejando corazones devastados. Su madre fue quién confirmó la triste noticia en un comunicado. Archivado como: Muere nieto Robert de Niro.