Muere la estrella de TikTok, Taylor Rousseau, a los 25 años

Aunque la causa exacta de su fallecimiento no ha sido revelada , Cameron reveló que este último año fue especialmente duro para Taylor.

Su fortaleza y resiliencia la convirtieron en una figura admirada no solo por su talento, sino también por su espíritu indomable.

«Mi inspiración»

«Sé que ella ha salvado mi vida y la de muchos otros», dijo Cameron, destacando el impacto positivo que su esposa tuvo en la vida de muchas personas.

Esta noble decisión ha brindado esperanza a aquellos que esperan un trasplante, y es un testimonio del altruismo que caracterizaba a Taylor.

La comunidad de TikTok y sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de condolencias y recuerdos de su alegría y autenticidad.

«Esto no puede ser real, ella no puede haberse ido», «No puedo creer que esto sea real… eras mi ídolo, mi inspiración», » Siempre te extrañaremos pero ya no estás sufriendo y puedes descansar», destacaron.