Rachel Mee, o mejor conocida como Rachel Kaitlyn, se desempeñó como modelo de Only Fans y era influencer en Instagram, donde compartió con sus seguidores imágenes de su hijo, Kyro. En las fotografías que compartió con su niño, sus seguidores no han parado de enviar mensajes de condolencias ante la muerte de la influencer.

Se confirmó la muerte de la modelo, Rachel Mee, a los 25 años de edad. De acuerdo con el New York Post, la joven estaba por celebrar la primera Navidad junto con su bebé, cuando falleció repentinamente. Poco después, fue su amiga, Claire Robinson, quien informó sobre los sucesos que ocurrieron y reveló detalles sobre la trágica partida de Mee.

La modelo británica, de 25 años de edad, fue hallada sin vida en el interior de su hogar el pasado 18 de diciembre y la muerte de la joven fue considerada como trágica, informó el portal de noticias The Mirror. Pero, los detalles sobre su muerte se dieron a conocer debido a la campaña de donaciones que creó Ciare Robinson y donde insinuó un posible suicidio.

Muere modelo Rachel Mee: ¿Se quitó la vida?

En el GoFundMe, la amiga de la influencer detalló una noticia que rompió el corazón de los seguidores de Rache y es que la modelo iba a celebrar la primera Navidad de su hijo, debido a que nació en marzo, indicó Mirror. Al igual, volvió a rectificar que supuestamente la modelo podría haberse quitado la vida cuando señaló que “ella no tenía otra opción”.

“Esta Navidad será la primera para Kyro, y devastadoramente su mamá no estará allí. Todos estamos tan tristes con esta terrible noticia de cómo este mundo le ha fallado a una joven tan hermosa, y cómo ella sintió que no tenía otra opción para ya no estar aquí, dejando atrás a su precioso hijito, al que adoraba con todo su corazón”, indicó la amiga de Mee en el GoFundMe. Archivado como: Muere modelo Rachel Mee