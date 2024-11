Muere la mamá de Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta

Fallece la mamá de Erik Rubín

Andrea Legarreta muestra su apoyo emocional

Myra Milaszenko enfrentó complicaciones pulmonares

Tal parece que, de unos meses a la fecha, Erik Rubín y Andrea Legarreta traen una ‘mala racha’.

El 30 de julio del año pasado, a causa de una fibromialgia, falleció Isabel Martínez, madre de la conductora del programa Hoy.

Meses después, el 6 de enero de este 2024, perdió la vida la compositora Amparo Rubín, tía del cantante y exintegrante de Timbiriche.

Por si fuera poco, en el transcurso de este lunes 25 de noviembre, se confirmó el deceso de la mamá de Erik Rubín.

«Eres las estrellas que brillan en la noche»

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Erik Rubín le dedicó un emotivo mensaje a su mamá, Joannine Myra Milaszenko y Daugherty.

Además, el cantante compartió varias imágenes de distintas etapas de la vida de ambos. En algunas aparecen sus hijas y su exesposa Andrea Legarreta.

«No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros».

En otra parte de este texto, Erik Rubín reveló que no se parará al lado de las cenizas de su mamá a llorar: «No estás ahí, no has muerto».