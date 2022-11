Muere la leyenda del rock Dan McCafferty, vocalista de la banda Nazareth

“Dan murió a las 12:40 hoy. Este es el anuncio más triste que haya tenido que dar. Maryann y la familia han perdido a un maravilloso y amoroso esposo y padre, yo he perdido a mi mejor amigo y el mundo ha perdido a uno de los mejores cantantes que jamás haya existido. Demasiado molesto para decir algo más en este momento”, escribió Pete Agnew bajista de la banda Nazareth.

Según Tribuna, la enfermedad antes mencionada genera grandes dificultades respiratorias lo que por ende, le pedía cantar como lo había hecho cuando conquistó a toda una generación con éxitos como Love Hurts, Broken Down Angel, Miss Misery o This flight Tonight, todas lanzadas durante la década de los 70’s.

Hasta el momento no se han ofrecido pormenores de la causa de muerte de la leyenda del rock Dan McCafferty. Sin embargo, Excelsior señala que en 2013 el vocalista se tuvo que retirar de los escenarios tras ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Dan McCafferty: “Ya no puedo cantar un set completo en vivo”

Al informar sobre esta enfermedad, McCafferty había manifestado que antes de serle detectada, él ya notaba problemas para cantar como solía hacerlo, así mismo la edad y el arduo trabajo que llevó en su trayectoria comenzaban a cobrarle factura.

“Me imagino que si no puedes hacer el trabajo, entonces realmente no deberías estar allí. Estoy triste por eso, pero ya no puedo cantar un set completo en vivo”, dijo visiblemente conmovido en una entrevista para la revista Classic Rock.