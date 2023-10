La cuatro veces campeona del US Open, Betsy Rawls, muere a los 95 años

«Luego decidí que sería más divertido jugar al golf que a la física, y Wilson me pagó un salario y todos mis gastos. Ellos pagaron mis gastos durante 20 años. Un año, di 120 clínicas», agregó.

Ganó el Texas Women’s Amateur en 1949 y 1950, antes de sorprender al mundo del golf al convertirse en subcampeona detrás de la icónica Babe Zaharias en el US Women’s Open de 1950.

Dejando así un legado imborrable en el mundo del golf, confirmó el Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour, de acuerdo a The Associated Press.

«Solo puedo pensar en dos mujeres que hayan logrado tanto, no solo como jugadoras sino también por sus contribuciones de por vida, y esas son Betsy y Patty Berg», añadió.

Rawls no solo eligió el golf como su carrera, sino que también se convirtió en una de las figuras más destacadas en la historia del deporte.

Su éxito en el golf no conoció fronteras, ya que ganó al menos un torneo cada año desde 1951 hasta 1965.

En 1980, hizo historia al convertirse en la primera mujer en trabajar en el US Open masculino como oficial de reglas.

Contribuciones al deporte

Su liderazgo trascendió la cancha de golf cuando asumió la presidencia de la LPGA en 1961 y 1962, demostrando su compromiso con el desarrollo y la promoción del deporte.

Tras retirarse de la competición a tiempo completo en 1975, Betsy Rawls continuó contribuyendo al mundo del golf como directora de torneos y luego dirigiendo el Campeonato de la LPGA.

«Ella era una leyenda en el juego que habría tenido éxito en cualquier cosa que se propusiera», afirmó Mike Whan, director ejecutivo de la Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA).

«Así que todos tenemos suerte de que haya hecho del golf su pasión», agregó Whan, también ex comisionado del LPGA Tour, según The Associated Press.