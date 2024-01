Muere la famosa actriz de Mary Poppins Glynis Johns

No aceptaba cualquier papel

Su aversión a la repetición la impulsó a buscar constantemente nuevas oportunidades creativas, convirtiéndola en una figura admirada y respetada en la industria.

«En lo que a mí respecta, no estoy interesada en interpretar el papel en un solo nivel», dijo a The Associated Press en 1990.

«El objetivo de una actuación de primera clase es convertirlo en realidad, ser real, y tengo que encontrarle sentido en mi propia mente para que sea real», comentó.

Sus papeles más conocidos incluyen el de Winifred Banks en Mary Poppins (1964) de Walt Disney, y el de Desiree Armfeldt en el musical de Broadway A Little Night Music (1973).