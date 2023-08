Muere la estrella del hip-hop Magoo a los 50 años exintegrante de ‘Timbaland’

Aunque la causa exacta de su muerte aún no se ha revelado, se cree que Magoo falleció el pasado domingo 13 de agosto.

«Hombre no puedo creer que este maldito hermano mayor RIH Magoo no estuviera listo para esto en absoluto», expresó.

El texto que añadió el productor musical fue de despedida tras enterarse del sensible fallecimiento de Magoo.

El medio señaló que los raperos también aparecieron en ‘Beep Me 911’ de Missy Elliott en 1997 y ‘Warped’ en 2013.

Mismo que contó con la participación de la renombrada cantante Missy Elliott, según lo detalló el medio de The Sun.

Su álbum debut fue nombrado «Welcome to Our World», lanzado en 1997, incluyó éxitos como «Up Jumps da Boogie».

«Los tiempos se ponen difíciles, pero seguimos presionando, solo escuché algunas noticias, espero que no sean ciertas», dijo.

La noticia de su sensible fallecimiento generó una ola de homenajes y condolencias por parte de colegas y amigos.

«Solo quiero que todos sepan que el tiempo es corto, ama a quien amas y me aseguro de que lo sepan», añadió Ginuwine.

Fanáticos se muestran desconsolados

El rapero Mr. Dalvin también se pronunció ante el fallecimiento de Magoo señalando que «Era un tipo tan bueno».

El legado de la estrella del hip-hop, Magoo, se extiende a través de los años con colaboraciones en canciones icónicas.

La comunidad de fanáticos también expresó su pesar tras la noticia en las redes sociales con mensajes devastadores.

«No, no, no, no puede ser real», «Nooo, ¿qué pasó?», «Maldita sea, lo conocí antes… buen amigo», se puede leer.

«Cuando es alguien que no esperas que muera duele mucho más», «RIP Magoo», «No, no Magoo», dijeron otros según Daily Mail.