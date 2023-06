Tras haber sido ingresada al nosocomio se confirmó su fallecimiento

Tal como era de esperarse, las muestras de apoyo no tardaron en aparecer dentro de las redes sociales en donde muchos de los seguidores tanto de Talina como del programa de Telemundo se solidarizaron y enviaron mensajes de fortaleza para la conductora y su familia. «Ma da pena con la señora, ella es un encanto, me gusta su modo de ver y disfrutar su vida mayor», «¿Qué pasó?», compartieron algunos. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Mientras que otros en la cuenta de Twitter de Adela Micha, donde también se compartió la noticia, expresaron que: «Ojalá salga pronto y se recupere», «No no no mi cielo precioso!!! No perate!! Que tiene Talina??? Es la dama del buen decir mi vida adorada!!!», «Dirías tu misma… No tarda en morirse!», se lee. Archivado como: Muere Talina Fernández.