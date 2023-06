Condolencias hacía Silvia Luna se hacen presentes

Las condolencias hacía la querida cantante no tardaron en aparecer en las redes sociales, «En profunda tristeza despedimos a nuestra miembro honoraria Silvia Luna Marmol, quien perdió la dura lucha hoy y nos dejó. La noticia de su muerte ha sacudido profundamente a Barber Angels España y todos los demás capítulos del país y nos ha llenado a todos de tristeza infinita», se lee en un post de Facebook.

«Niña bella!! Que pena tener que decirte adiós. Has sido una luchadora incansable. Aceptando con una sonrisa y esa prodigiosa voz tu destino», «Que tristeza…Vuela alto Silvia Luna …y descansa en paz…Tu carisma, música, energía, entusiasmo por la vida permanece en nuestros corazones», «Guerrera como tú no he conocido a nadie. Sigue brillando en el cielo como has brillado en la tierra. Descansa Silvia», compartieron algunos. PARA VER FOTOS DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Muere cantante Silvia Luna.