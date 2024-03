Muere la cantante Sandra Crouch, ganadora del Grammy a los 81 años

¡Luto en la música! Se ha dado a conocer un sensible fallecimiento que ha dejado consternado a muchos seguidores que no podían creer la noticia.

La iglesia en la que ministraba, New Christ Memorial Church en Los Ángeles, confirmó su deceso mediante una publicación en Facebook la semana pasada.

Crouch, reconocida por sus innumerables éxitos radiales en el ámbito del gospel y por su colaboración con su hermano gemelo Andraé Crouch en The COGICS y The Disciples, partió el 17 de marzo.

De igual manera, se ha dado a conocer que falleció después de enfrentar complicaciones derivadas de la radiación por una lesión cerebral no cancerosa, según reportes de Billboard.

Su trayectoria como interprete de gospel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shari D. – Serving Music Memories (@misssharid)

A lo largo de su trayectoria, Crouch fue aclamada como una consumada intérprete de gospel, recibiendo múltiples nominaciones al Grammy y obteniendo una victoria en dicha premiación.

Asimismo, se destacó como músico de percusión y pandereta de estudio para diversos artistas, colaborando con estrellas de la talla de Michael Jackson como vocalista de coro, según el portal Billboard.

También, Sandra Crouch fue merecedora de dos premios GMA Dove en la categoría de álbum de gospel tradicional. El primero de ellos fue por «We Sing Praises» en 1984, seguido por «With All of My Heart» en 1993.

Estos reconocimientos no solo atestiguan su talento innato, sino también su dedicación incansable a la música que eleva el espíritu y promueve la fe.