Muere la cantante Jill Sobule a los 66 años en un incendio en su casa de Minnesota

La industria musical está de luto tras confirmarse la muerte de Jill Sobule, reconocida cantante y compositora, a los 66 años de edad.

Sobule falleció la madrugada del jueves a causa de un incendio ocurrido en su casa ubicada en Minneapolis, Minnesota.

La noticia fue confirmada por su empresa de relaciones públicas, que emitió un comunicado oficial sobre el fallecimiento.

“Jill fue una fuerza de la naturaleza y defensora de los derechos humanos cuya música está entretejida en nuestra cultura”, expresó su representante, John Porter.

We are absolutely devastated and shocked to hear the news of @jillsobule‘s untimely passing. Jill just finished a tour with us several days ago and was so full of life and talent. Our hearts are broken. We will always miss her. pic.twitter.com/pLqthQ7Cnq

— The Fixx (@FixxOnline) May 2, 2025