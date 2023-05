“Grace Bumbry, murió el domingo en Evangelisches Krankenhaus, un hospital en Viena”, informó David Lee Brewe, quien fue su publicista y citó The Associated Press. La noticia, causó una rápida movilización por parte de los fanáticos, seguidores y personas que despidieron con cariño a la mezzosprano a través de redes sociales.

Para hablar de una de las actrices y cantantes que abrieron un campo a la comunidad afroamericana en el teatro, no se debe olvidar de Grace Bumbry. La mujer fue la primera mezzosoprano de color que se presentó en la ópera de París y en uno de los escenarios más importantes de Alemania, convirtiéndose en un modelo a seguir y hoy, el mundo de los reflectores se despide de ella. Bumbry, murió a los 86 años.

¡EL TELÓN SE CERRÓ! Confirman la muerte de Grace Bumbry, reconocida cantante de ópera y actriz de teatro, quien no dudó en ser uno de los personajes parteaguas para la comunidad afroamericana en Estados Unidos y el mundo entero. La reconocida mezzosoprano perdió la vida a los 86 años de edad y reportan que había estado en el hospital entrando y saliendo del hospital durante siete meses.

Tras darse a conocer su deceso, informaron que la cantante había estado entrando y saliendo del hospital en Viena. De acuerdo con The Associated Press, señalaron que tuvo un derrame cerebral el 20 de octubre mientras viajaba en un vuelo de Viena a Nueva York para asistir a su incorporación al Salón de la Fama de la Ópera de Ópera América.

La última ópera completa de Bumbry en el Met fue en Amneris en “Aida” de Verdi el 3 de noviembre de 1986, aunque regresó una década más tarde para la gala del 25 aniversario de James Levine para cantar “Mon cœur s’ouvre à ta voix”. (Mi corazón) de “Samson et Dalila” de Saint-Saëns, informó AP. Por ello, La Met Opera no dudó en recordar este momento y despedirla con cariño.

Por su parte, el gerente general de Met, Peter Gelb, dijo que “la ópera siempre estará en deuda con ella por el papel pionero que desempeñó como una de las primeras grandes estrellas afroamericanas”, informó la agencia The Associated Press. De acuerdo con las declaraciones, señaló que su influencia sirvió para tomar la decisión de dedicarse a las artes. Archivado como: Muere cantante Grace Bumbry

Muere cantante Grace Bumbry: Una gran trayectoria

Bumbry nació el 4 de enero de 1937 en St. Louis. Su padre, Benjamin, era ayudante de ferrocarril y su madre, la ex Melzia Walker, maestra de escuela, informó The Associated Press. Archivado como: Muere cantante Grace Bumbry

Bumbry, conocida sobre todo como mezzo, pero que también interpretó algunos papeles de soprano. Se inspiró cuando su madre la llevó a un recital de Marian Anderson, la contralto estadounidense que en 1955 se convirtió en la primera cantante negra en el Metropolitan Opera de Nueva York. Bumbry se convirtió en parte de una generación de aclamados cantantes afroamericanos, señaló AP.