Muere la cantante Djidja Cardoso, por consumir tranquilizante para caballos

Djidja Cardoso, empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, foi encontrada morta em sua residência na manhã desta terça-feira (28), em Manaus, conforme confirmado por familiares. A causa do óbito não foi divulgada. A Polícia Civil do Amazonas está investigando se a morte de… pic.twitter.com/hYbi3i2pMJ

— Linguarudos 👅 (@linguarudos__) June 1, 2024