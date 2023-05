Muere la cantante de trot, Haesoo en aparente suicidio

Sin embargo, la misma policía señaló haber encontrado a la fallecida estrella junto a lo que presumen, sería una nota de suicidio. No sería la primera estrella de la escena musical en Corea en quitarse la vida, por lo que señalan la presión de la industria del país asiático.

Según el portal de Soompi, la policía habría encontrado el cuerpo de una mujer al interior de su residencia, sin vida el pasado doce de mayo, dando a conocer el descubrimiento el trece de mayo. Sin embargo no fue hasta el día quince mayo que se confirmó la identidad, siendo la cantante Haesoo.

Se despiden de ella

Además de haber debutado como cantante de trot en el año de 2019, también se desempeño como actriz en los programas de ‘Immortal Songs’ y ‘Boss in the Mirror’. Tras la noticia de su muerte, los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar.

“Mis condolencias van para la familia y amigos. La agencia debe cuidar bien a su artista”, “Hay muchas celebridades que lamentablemente ni siquiera llegaron a los treinta”, “Que su alma descanse en paz mis condolencias a su familia, amigos y allegado”, “Condolencias a su familia, amigos y fans. Que descanse en paz.”, “Me rompe el corazón ver a jóvenes hermosos como ella irse demasiado pronto”. Son algunos de los comentarios dejados en el tuit de Koreaboo.