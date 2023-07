Muere la cantante Coco Lee, confirman que se quitó la vida (FOTOS)

En un devastador y lamentable comunicado, la familia de la cantante Coco Lee , dio a conocer a través de redes sociales un corto pero conciso mensaje en donde confirmaron el fallecimiento de la cantante de 48 años y ex participante de un importante programa de talentos.

El reconocimiento que se le dio

Aunque Coco no obtuvo el gran reconocimiento mundial como esperaba, los fans que tenía estaban consientes de que poseía un gran talento y era muy querida no solo en Estados Unidos, si no que se llegó a superar a otros lados. «innumerables aclamaciones internacionales», mencionan sus hermanas.

De acuerdo con The Sun, sus presentaciones causaban una «impresión asombrosa de sus excelentes actuaciones en vivo». “CoCo también es conocida por haber trabajado incansablemente para abrir un nuevo mundo para los cantantes chinos en la escena musical internacional, y se esforzó al máximo por brillar para los chinos. ¡Estamos orgullosos de ella!”, escribieron sus hermanas.