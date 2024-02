Muere la cantante Cat Janice tras batalla contra el cáncer

A través de redes sociales, la familia de la artista no dudó en compartir la triste noticia con los seguidores y público que le apoyó hasta el último momento.

¿LA HAS ESCUCHADO? «Dance Outta My Head» fue una de las canciones que rápidamente se hicieron virales en diversas plataformas y más por la historia que había detrás de su creación.

Por ende, su familia no dudó en mencionar que Catherine se fue tranquila al saber que su propósito se logró cumplir antes de perder la vida.

«Esto no habría sido posible sin todos ustedes», declaró la familia de la artista en el post que publicaron en redes sociales.

¿Seguirán compartiendo música de Cat?

«Por petición de Cat, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo. Con amor, Los Ipsans», finalizaron.

A través de los comentarios, internautas no dudaron en hablar al respecto y enviaron sus condolencias a la familia de la intérprete.

«Ella se ve tan angelical en esta foto. Nunca he llorado por alguien que no conozco como he llorado por Cat», «Descansa en el paraíso alma hermosa», escribieron.

«Estoy triste de que hayas dejado a tu hijo y a tu familia en cuerpo, pero me siento aliviado de que puedas dejar atrás ese dolor», destacaron.