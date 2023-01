Anita sufrió duras pérdidas en su familia, entre ellas la de su única hija

Mientras que otro portal señaló que la cantante Anita sufrió otra terrible pérdida dentro de su familia, la cuál causó gran dolor en ella, el fallecimiento de su única hija Jada Pointer en 2003. La estrella del R&B se encargó de la crianza de su nieta Roxie McKain Pointer tras la repentina muerte de su madre.

El álbum debut homónimo del grupo de 1973 que las llevó al gran salto de la fama incluyó el gran éxito, ‘Yes We Can Can’. La banda musical también son conocidas por éxitos como ‘I’m So Excited’, ‘Slow Hand’, ‘Neutron Dance’ y ‘Jump (For My Love)’, mientras que el que sacaron en 1983 titulado ‘Break Out’ fue triple platino y obtuvo dos American Music Awards, según lo detalló el medio de ABC. Archivado como: Muere cantante Anita Pointer.