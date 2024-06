Muere la cantante Angela Bofill de R&B a los 70 años

Muere la cantante Angela Bofill.

Condolencias se hacen presentes.

Sufrió problemas de salud.

El medio de la música se viste de luto luego de que se confirmara la sensible muerte de una querida cantante.

De acuerdo con los informes se trata de Angela Bofill intérprete de R&B quién falleció a la edad de 70 años.

Fue su propio agente quién confirmó la sensible noticia ante medios de comunicación.

Ahora, los tributos se hacen presentes recordando el gran legado que Angela ha dejado dentro de la industria.

Fallece la cantante Angela Bofill

Angela Bofill es mejor conocida por sus exitosos temas como ‘Try y Angel of the Night’, ‘Angel of the Night’ y ‘Break It to Me Gently’.

El portal de noticias de ‘TMZ’ informó que la cantante perdió la vida en Vallejo, California, el pasado jueves 13 de junio.

La noticia de su fallecimiento se compartió en la página oficial de la artista dentro de la popular red social de Facebook.

«En nombre de mi querida amiga Angie me entristece anunciar su fallecimiento en la mañana del 13 de junio», redacta el texto.