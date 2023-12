Muere la famosa actriz Selma Archerd a los 98 años

Selma Archerd, actriz legendaria

Roles icónicos en cine y TV

Legado perdurable en entretenimiento

La icónica actriz Selma Archerd, reconocida por su papel protagonista en la película original ‘Die Hard’ y su papel recurrente en la serie ‘Melrose Place’, ha fallecido a la edad de 98 años.

Archerd, viuda del columnista de Variety Army Archerd, dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento.

El anuncio de su fallecimiento fue realizado por su familia a través de un obituario en el que confirmaron que su partida fue el pasado 14 de diciembre.

Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast Horóscopos y Astrología, dando CLIC AQUÍ.

Para escuchar el podcast da clic en la imagen

Su familia compartió que la «devota madre y abuela» partió «en paz» el 14 de diciembre, dejando un vacío en el corazón de quienes la conocieron y admiraron su talento.

A lo largo de su carrera, Archerd dejó una huella indeleble con papeles memorables en una variedad de películas.

Tales como ‘Scrooged’, ‘WC Fields and Me’, ‘Harry and Walter Go to New York’, ‘Fun with Dick and Jane’ y ‘Mommie Dearest’.

Su trayectoria televisiva incluyó un papel destacado como la enfermera Amy en 25 episodios de ‘Melrose Place’ entre 1995 y 1999.