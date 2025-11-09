Muere la actriz de Televisa Maricarmen Vela, la entrañable tía de ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’, a los 87 años
Publicado el 09/11/2025 a las 15:14
- Muere la actriz Maricarmen Vela
- Famosa por El Chavo del 8
- Carrera en cine y telenovelas
El mundo del espectáculo mexicano despide a una de sus figuras más queridas. La actriz Maricarmen Vela, recordada por interpretar a la tía de Paty en la serie El Chavo del 8, falleció a los 87 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).
Dicha noticia se dio a conocer el viernes 7 de noviembre a través de un comunicado publicado en las redes oficiales del sindicato. En el mensaje, la organización expresó su pesar por la partida de la intérprete española nacionalizada mexicana.
“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, señaló el comunicado.
Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte ni los detalles sobre los servicios funerarios. En redes sociales, colegas y admiradores de la actriz compartieron fotografías y mensajes de despedida, recordando su calidez y talento.
De España a México: una vida dedicada a la actuación
María del Carmen Vela nació en España en 1937, pero llegó a México en su juventud, país al que se nacionalizó en 1964. Desde entonces, su carrera artística floreció en cine, televisión y teatro, convirtiéndose en una presencia constante en producciones emblemáticas.
Su debut en la pantalla ocurrió en 1958 como modelo de comerciales, y un año después incursionó en el cine con la película Vivir del cuento. Su talento la llevó a colaborar con algunos de los nombres más importantes de la industria mexicana de la época.
Uno de sus primeros vínculos con Roberto Gómez Bolaños se dio en la década de los sesenta, cuando participó en Dos locos en escena, una cinta escrita y dirigida por el propio Chespirito. Aquella colaboración fue el inicio de una relación profesional que años más tarde la llevaría a formar parte del universo de El Chavo del 8.
En 1987, Vela se integró al elenco del programa Chespirito, donde interpretó a Gloria, la simpática tía de Paty, personaje que rápidamente se ganó el cariño del público.
¿Una trayectoria marcada por clásicos de la televisión
Además de su recordado papel en El Chavo del 8, Maricarmen Vela participó en producciones que marcaron la historia de la televisión mexicana. Su talento brilló en telenovelas como Quinceañera, Lazos de Amor, Abismo de Pasión, Mi corazón es tuyo y Hijas de la Luna.
También tuvo apariciones en programas icónicos como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, donde demostró su versatilidad interpretativa y su compromiso con cada papel.
Su última etapa artística estuvo dedicada a la televisión, donde siguió activa hasta avanzada edad, mostrando una pasión por la actuación que no disminuyó con los años.
Con su partida, la televisión mexicana pierde a una artista que dejó huella en varias generaciones, tanto por su talento como por la calidez de sus personajes.
El público que la vio en la vecindad del Chavo o en las telenovelas familiares de Televisa la recordará siempre como una actriz entrañable que supo conectar con la gente desde la sencillez y la autenticidad, detalló ‘Univisión‘.
