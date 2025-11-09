Muere la actriz de Televisa Maricarmen Vela, la entrañable tía de ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’, a los 87 años

Muere la actriz Maricarmen Vela

Famosa por El Chavo del 8

Carrera en cine y telenovelas

El mundo del espectáculo mexicano despide a una de sus figuras más queridas. La actriz Maricarmen Vela, recordada por interpretar a la tía de Paty en la serie El Chavo del 8, falleció a los 87 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Dicha noticia se dio a conocer el viernes 7 de noviembre a través de un comunicado publicado en las redes oficiales del sindicato. En el mensaje, la organización expresó su pesar por la partida de la intérprete española nacionalizada mexicana.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, señaló el comunicado.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte ni los detalles sobre los servicios funerarios. En redes sociales, colegas y admiradores de la actriz compartieron fotografías y mensajes de despedida, recordando su calidez y talento.

De España a México: una vida dedicada a la actuación

María del Carmen Vela nació en España en 1937, pero llegó a México en su juventud, país al que se nacionalizó en 1964. Desde entonces, su carrera artística floreció en cine, televisión y teatro, convirtiéndose en una presencia constante en producciones emblemáticas.

Su debut en la pantalla ocurrió en 1958 como modelo de comerciales, y un año después incursionó en el cine con la película Vivir del cuento. Su talento la llevó a colaborar con algunos de los nombres más importantes de la industria mexicana de la época.

Uno de sus primeros vínculos con Roberto Gómez Bolaños se dio en la década de los sesenta, cuando participó en Dos locos en escena, una cinta escrita y dirigida por el propio Chespirito. Aquella colaboración fue el inicio de una relación profesional que años más tarde la llevaría a formar parte del universo de El Chavo del 8.

En 1987, Vela se integró al elenco del programa Chespirito, donde interpretó a Gloria, la simpática tía de Paty, personaje que rápidamente se ganó el cariño del público.