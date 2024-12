Luto en el medio del espectáculo tras muerte de la actriz Jill Jacobson

La famosa participó en ‘Star Trek’ y ‘Falcon Crest’

Dan a conocer la triste noticia

El medio del espectáculo se sacude una vez más con la inesperada muerte de otra famosa: Jill Jacobson.

A través del medio de comunicación ‘Variety’, Daniel Harary el amigo y publicista de la actriz, confirmó la triste noticia.

Jill Jacobson murió a los 70 años el pasado 8 de diciembre, pero fue hasta este día 16 que se confirmó su muerte.

Aparentemente, estaba pasando por una triste y dura enfermedad, pero no se especificó cuál.

Jill Jacobson muere a los 70 años

La actriz tuvo destacadas participaciones en cine y televisión.

Inició su carrera en ‘Enfermera Diabólica’, pero se hizo de fama al protagonizar las series de televisión ‘Star Trek: la nueva generación’, y ‘Star Trek: Espacio Profundo 9’.

También participó en la legendaria ‘Days of our Lives’, así como en ‘Falcon Crest’ y ‘The New Gidget’.

La extensa trayectoria de Jill Jacobson incluye ‘Forbidden Love’, ‘Uno, dos, tres, Splash’, ‘Bad Georgia Road’ y ‘A través del tiempo’.