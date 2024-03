Muere la actriz de «Los tuyos, los míos, los nuestros», Jennifer Leak a los 76 años

Getting your Trinity Audio player ready...

Jennifer Leak, actriz famosa fallece.

Batalla contra terrible enfermedad.

El mundo de los espectáculos se encuentra de luto, luego de darse a conocer el sensible fallecimiento de una querida estrella que destacó en la televisión. Constantemente, han muerto grandes artistas del cine y la televisión, dejando consternados a sus seguidores que lamentan su deceso en redes sociales. Se trata de la actriz Jennifer Leak, reconocida por su papel en «The Young and the Restless» y su actuación en la película de 1968 «Yours, Mine and Ours».

Pierde la batalla contra rara enfermedad Según informes, la actriz falleció a los 76 años luego de una ardua lucha contra una rara enfermedad neurológica, la parálisis supranuclear progresiva. Cabe mencionar que la querida actriz, nacida en Gales, dejó este mundo el 18 de marzo en su hogar en Júpiter, Florida, de acuerdo con TMZ. De igual manera, se ha anunciado que su tejido cerebral será donado a la Clínica Mayo para investigaciones futuras. Leak, será recordada por interpretar a Gwen Sherman en un par de episodios de «The Young and the Restless», y compartió pantalla con Lucille Ball en «Yours, Mine and Ours».

Ex esposo confirma la muerte de Jennifer Leak Incluso, el encargado de revelar el fallecimiento, fue su exmarido y excoprotagonista Tim Matheson quien confirmó la trágica noticia en un desgarrador homenaje. A través de las redes sociales, la estrella de Virgin River dijo: «Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de Jennifer Leak. «Ella no era sólo mi hermana en la pantalla en ‘Tuyo, mío y nuestro’, sino también mi amada primera esposa», continuó en un comunicado. «Jennifer era una mujer extraordinaria, fuerte, encantadora e increíblemente talentosa. Mi más sentido pésame para su marido durante 47 años, James D’Auria y su multitud de amigos», puntualizó.

Luto en el cine y televisión Por su parte, James D’Auria, esposo de Leak durante 47 años, compartió sus sentimientos sobre la valiente batalla de su esposa contra la enfermedad, mencionando: «Su coraje y valentía intentaron en vano luchar contra la enfermedad», resaltando la fuerza y el espíritu indomable de la actriz ante la adversidad. La pérdida de Leak deja un vacío en el mundo del cine y la televisión, donde dejó una marca indeleble con sus actuaciones memorables. Su paso por «The Young and the Restless» y su destacada participación en «Yours, Mine and Ours» la consolidaron como una figura querida por el público y respetada por sus colegas.

Su lucha contra la parálisis supranuclear progresiva Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucille Ball – The Lucy Lounge (@thelucylounge) A pesar de su lucha contra la parálisis supranuclear progresiva, Leak continuó inspirando a otros con su determinación y positividad. Cabe mencionar que su legado perdurará en la memoria de aquellos que la conocieron tanto en el ámbito personal como en el profesional, según The Sun. El impacto de Leak trascendió fronteras y generaciones, tocando los corazones de aquellos que disfrutaron de su trabajo en la pantalla grande y pequeña. Su partida deja un hueco difícil de llenar en la comunidad del entretenimiento, pero su influencia perdurará en las vidas de quienes fueron tocados por su talento y su espíritu inquebrantable.

Recuerdan a Jennifer Leak Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gr8erDays (@gr8erdays) Jennifer Leak será recordada no solo como una talentosa actriz, sino también como un ejemplo de coraje, fortaleza y generosidad. «Adiós a la estupenda Jennifer Leak, actriz nacida en Gales afincada y con carrera profesional en Estados Unidos.», dijo un usuarios en las redes sociales. «Nos entristeció enterarnos hoy del fallecimiento de Jennifer Leak, la actriz canadiense de cabello llameante elegida para interpretar a la hija mayor de Lucille Ball», dijo otro. «La recuerdo totalmente de «The Mary Tyler Moore Show», «lo siento mucho. Vi a Jennifer en Another World en los años 70», «Rip Collen se fue demasiado pronto», fueron algunos comentarios.