La estrella de ‘The Swimmer’, Janet Landgard muere a los 75 años

«Siempre estuvimos cerca sin importar el tiempo o la distancia», se lee en la publicación de redes sociales, ante la sensible muerte.

Landgard nació el 2 de diciembre de 1947 y se inició en el modelaje antes de protagonizar The Donna Reed Show en 1963.

Legado en la pantalla grande y pequeña

Cabe recordar que la actriz interpretó al personaje de Sabrina en la quinta temporada del programa antes de graduarse de la escuela secundaria.

Incluso, en se mismo año, Landgard también debutó en My Three Sons de ABC, para abrirse paso en el mundo del espectáculo, según The Sun.

Uno de sus papeles más importantes llegó en la película aclamada por la crítica The Swimmer, dirigida por Frank Perry. Landgard protagonizó a Ned Merrill.

Landgard actuó hasta 1972, siendo su último papel en Moonchild con Victor Buono. Dejó el negocio después de ese proyecto.