La famosa actriz Haydn Gwynne muere a los 66 años

Reconocimientos y logros

Haydn Gwynne fue una artista reconocida, nominada a un premio Olivier y a un Tony por su actuación como profesora de danza de apoyo en el musical «Billy Elliot» en Londres y Nueva York.

Además, recibió otras tres nominaciones a los premios Olivier por sus destacados papeles en obras teatrales como ‘The Threepenny Opera’.

Además de otras más en donde brilló por su participación tales como ‘Women on the Verge of a Nervous Breakdown’ y ‘City of Angels’.

Sin lugar a dudas, el legado que deja en el mundo del entretenimiento, especialmente en el de las obras teatrales resulta innegable.