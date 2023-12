Muere la actriz española Itziar Castro a los 46 años

¿Qué enfermedad tenía?

Las Clínicas Quirón Salud definen la enfermedad como un acumulo patológico de grasa en miembros inferiores (piernas, muslos, caderas) y brazos.

La causa radica en la proliferación e inflamación de las células grasas, generando una desproporción en relación con el resto del cuerpo.

En sus redes sociales la actriz denunciaba la poca información que existía acerca de esta enfermedad, la cual aseguraba que solo tenía una única solución: pasar por quirófano:.

«El lipedema no se va con dieta ni con deporte. Solo se puede quitar operando. Y yo me voy a operar. No es por estética, es por salud», señalaba a través de un video el pasado 2020.