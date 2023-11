Familia confirma la muerte de la actriz y vedette, Dorys Perry

Muestra sus últimos momentos

En el video compartido en Instagram por el hijo de la famosa, se puede observar una recopilación de los últimos momentos de Dorys.

«Te amo mi amor, me has hecho un hombre, nunca olvidaré que gracias a ti he hecho lo más grande de mi vida que ha sido cuidarte y amarte de una manera tan especial», escribió.

«Creo que poca gente tenga la suerte de poder compartir semejante conexión con su madre, te honraré y te estaré siempre eternamente agradecido, descansa en paz mi vida», finalizó.

Sus publicaciones en redes sociales conmovieron a numerosos seguidores, evidenciando el impacto que Dorys Perry dejó en la vida de quienes la conocieron y admiraron.