Muere la actriz de James Bond, Pamela Salem, a los 80 años de edad

Pamela Salem también conquistó los corazones de los fanáticos de James Bond al interpretar a Miss Moneypenny junto a Sean Connery en la película «Never Say Never Again».

Despiden a Pamela Salem

Además, participó en varias películas de culto de ciencia ficción, consolidando su estatus como una figura querida en la cultura pop.

En honor a su vida y carrera, el mundo del entretenimiento llora la pérdida de una verdadera leyenda.

Ante la triste muerte de la estrella, la actriz Karen Gledhill dijo: «Pamela fue la actriz más amable y generosa con la que he trabajado.

«En los años 80, en Remembrance of the Daleks (mi primer trabajo televisivo ), ella me tomó bajo su protección. «Ella me guió a través de una experiencia maravillosa pero un poco desalentadora», puntualizó. DA CLICK PARA VER UNA FOTO.