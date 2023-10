Confirman la muerte de la estrella de ‘Carrie’, Piper Laurie a los 91 años

Muere Piper Laurie a los 91 años

Tres veces nominada al Oscar

Escandaloso libro de memorias

El mundo del entretenimiento se viste de luto luego de que se diera a conocer la muerte de una importante actriz.

La famosa logró ser nominada en más de una ocasión al emblemático premio Oscar, sin embargo, ahora se da a conocer sobre su partida.

La noticia del fallecimiento de la actriz fue confirmada por su equipo la mañana del sábado 14 de octubre al portal de The Hollywood Reporter.

La mañana del sábado 14 de octubre se dio a conocer que la aclamada actriz de Hollywood de su era de Oro, Piper Laurie, había perdido la vida.

Su muerte fue confirmada por su representante, Marion Rosenberg, al portal de noticias estadounidense de Varitety.

La mujer murió a la edad de 91 años, sin embargo no se reveló bajo qué circunstancias fueron en las que perdió la vida la reconocida actriz.

No obstante, su representante le reveló al portal de The Hollywood Reporter que no se encontraba bien desde hacía algún tiempo.