Muere actriz Cindy Williams: Conocida por interpretar a Shirley

De acuerdo con la Agencia The Associated Press, Cindy trabajó con algunos de los directores más elitistas de Hollywood en una carrera cinematográfica que precedió a su cambio de tiempo completo a la televisión. Algunos de los proyectos más destacados fue cuando apareció en Travels With My Aunt” de George Cukor de 1972, “American Graffiti” de George Lucas de 1973 y “The Conversation” de Francis Ford Coppola. ” de 1974.

Sin embargo, la gran popularidad que hasta el día hoy tiene fue cuando interpretó a Shirley en el spin-off de “Happy Days” , “Laverne & Shirley”. La cual era transmitido por la cadena de ABC en la década de los 70 y 80, en su momento fue uno de los programas más populares de la televisión. Archivado como: Muere actriz Cindy Williams