Muere la actriz Brigit Forsyth, a los 83 años.

Su carrera en la televisión

Cabe mencionar que en su carrera de una década,la fallecida actriz también tuvo papeles en The Bill, Doctor Who y Coronation Street.

De igual manera, Brigit Forsyth tuvo una carrera variada y notable en el teatro, el cine y la radio, destacando en todos gracias a su talento nato.

«Mejor conocida por sus papeles en televisión como Thelma en What Happened To The Likely Lads?, Francine Pratt en Playing The Field y Madge en Still Open All Hours», dijo un comunicado.

«Brigit también Apareció en muchas obras de radio de la BBC a lo largo de los años y también apareció en la comedia de Radio 4 Ed Reardon’s Week», se lee.